«Ha rubato 100 forme di parmigiano» e lo pestano: 3 arresti nel Napoletano

Hanno accusato un dipendente della loro società di trasporti di aver rubato 100 forme di parmigiano per oltre 4 tonnellate di prodotti. Per punirlo, i 2 titolari, insieme ad un altro impiegato gli hanno sottratto il cellulare e lo hanno poi pestato, causandogli un trauma cranico, una frattura alla mano e contusioni varie per complessivi 30 giorni di prognosi.

I carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate sono intervenuti nel piazzale della società e hanno arrestato per lesioni personali e rapina 3 persone: un 45enne e un 36enne già noti alle ffoo e un 30enne incensurato, tutti del posto.



In manette, sono stati tutti tradotti al carcere di Poggioreale.

