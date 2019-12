Furto in pasticceria nel Napoletano, i due ladri «immortalati» dalle telecamere

Furto nella notte ai danni della pasticceria Dal Siciliano a Casoria. Il locale è al suo terzo Natale ed è condotto da una giovanissima coppia. Giuseppe, originario della Sicilia, ha portato in città le specialità dolciarie tipiche della sua terra, come cannoli, cassate, con un post su Facebook in poche ore raccoglie centinaia di commenti di solidarietà: «Mia cara Napoli, purtroppo questa notte sono stato vittima di un furto al mio locale ...oltre al danno economico, ho subito un danno morale a tal punto da pensare di mollare. Io sono originario di una città simile a Napoli, Palermo. Le accomunano sia i pregi che i difetti... Ogni giorno abbiamo la fortuna di svegliarci con il mare, il sole e l’allegria che contraddistingue la nostra gente. Però non mancano gli aspetti negativi tra cui la delinquenza. Nonostante ciò, ho voluto credere in queste due meravigliose città, che ogni giorno cerco di onorare portando bontà ricevendo amore da tutti voi!».



Continua il suo post: «Questo atto non ci fermerà, anzi siamo ancor più determinati a sollevare l’onore delle nostre due città! Ringrazio Napoli per avermi adottato e a coloro che hanno commesso questo atto ignobile voglio dire “non provo odio o rancore verso di voi, ma ricordate che nella vita occorre fare dei sacrifici, quelli che noi persone per bene del Sud facciamo quotidianamente migliorando non solo il meridione, ma tutta Italia, dimostrando che tutto ciò è possibile farlo legalmente e con onestà».







La videosorveglianza interna al locale in via Del Giudice, ha immortalato gli attimi del raid, avvenuto intorno alle 4.40. A forzare la saracinesca sono due ragazzi incappucciati con passamontagna, e dai movimenti sembrano essere giovanissimi ed inesperti. Il danno economico è di circa duemila euro. I ladri hanno portato via tutto quello che c'era in cassa. Giuseppe contattato telefonicamente ha commentato: «Sono cose che non dovrebbero mai accadere, ma è importante lo spirito con cui si affrontano. Noi siamo andati avanti anche oggi, nonostante i danni, questo è il periodo in cui le nostre specialità si vendono di più. In poche ore abbiamo avuto una marea di messaggi di solidarietà». © RIPRODUZIONE RISERVATA