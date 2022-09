Furto di pneumatici nel Casertano, arrestati due pregiudicati napoletani

La Polizia di Stato di Caserta, ha arrestato in flagranza di furto e per resistenza a pubblico ufficiale due pregiudicati napoletani. I due stavano asportando due pneumatici alle ruote a un'automobile parcheggiata in una via di San Nicola la Strada.

Dopo la segnalazione di un cittadino i due malfattori sono stati raggiunti e poi arrestati agli agenti della Squadra Volante, non senza aver opposto resistenza.

Erano intenti a caricare le ruote a bordo di una loro autovettura, successivamente sequestrata insieme con gli attrezzi utilizzati per compiere il raid. Per i due è scattato il divieto di far ritorno nel comune di San Nicola La Strada.