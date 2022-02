Raid nella scuola 'Ex casa del fanciullo' a Cardito. I malviventi si sono introdotti nella struttura ed hanno portato via i computer che servivano per la formazione degli studenti. La banda, presumibilmente, sarebbe entrata in azione durante il weekend approfittando della chiusura della struttura.

La triste scoperta è stata fatta solo questa mattina dal personale. I fatti sono stati denunciati alle forze dell'ordine. Gli agenti della polizia di Stato e della municipale hanno effettuato il sopralluogo ed hanno prontamente attivato le indagini. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini del sistema di videosorveglianza della struttura e della zona circostante.

L'episodio è stato commentato dalla fascia tricolore di Cardito Giuseppe Cirillo che ha palesato il suo sdegno: «Un gesto deplorevole, di estrema vigliaccheria. Quei computer servivano ai nostri alunni per la loro formazione, ad essere colpiti non sono solo loro, ma tutta la comunità. Individueremo i responsabili perché la nostra città non merita tutto questo. Esprimo la mia vicinanza al dirigente scolastico, agli insegnanti e a tutti gli alunni della scuola. Questa battaglia la vinceremo noi, questi delinquenti non ci fermeranno».