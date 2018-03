Villaricca, furto alla scuola media Siani: rubati 10 computer

Lunedì 26 Marzo 2018, 09:43 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2018 09:43

VILLARICCA - Furto alla scuola media Siani, rubati nella notte 10 computer. Ennesimo raid alla scuola media messi a segno nella notte. I ladri hanno forzato una finestra e hanno messo a segno il raid. Lo scorso anno, a febbraio, furono rubati 21 computer e 4mila euro dalla cassaforte che sarebbero serviti per le gite scolastiche. Anche in quella occasione i malviventi entrarono in azione nella notte dopo aver messo fuori uso il sistema di allarme.Sul furto indagano i carabinieri.