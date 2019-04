Giovedì 11 Aprile 2019, 10:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luigi Brusco, 43enne di Pozzuoli, era stato arrestato il 9 aprile dai carabinieri della stazione di Monteruscello per il furto di proiettori nella scuola Giovanni Falcone e sottoposto ai domiciliari, ma è evaso ed ha «colpito» in un altro istituto. Ha infatti raggiunto la scuola primaria e dell'infanzia don Giuseppe Diana di Varcaturo, ha forzato la porta di emergenza al primo piano, è entrato in un’aula e ha rubato un proiettore. L’allarme scattato dalla scuola lo ha messo in fuga, ma è stato bloccato dai carabinieri. Il ladro è stato portato in carcere; la refurtiva recuperata e restituita all'istituto.