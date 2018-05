Giovedì 17 Maggio 2018, 18:19 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 18:19

CICCIANO – Una “spaccata” in piena notte. Obiettivo del raid il supermercato “Sisa Casoria” in via Sandro Pertini a Cicciano. Due uomini – erano circa l’1,30 di ieri - hanno utilizzato il muletto che l’esercizio commerciale usa per il carico e lo scarico delle merci e hanno sfondato il vetro blindato dell’ufficio del titolare: qui sono entrati e hanno prelevato quello che c’era nelle casse: poco più di 600 euro. Ma il frastuono non è passato inosservato: prima una pattuglia di una vigilanza privata e poi i carabinieri di Cicciano, agli ordini del maresciallo Giuseppe Giudice con l’ausilio dei colleghi di Schiava Tufino hanno bloccato e infine arrestato Gilardo Napolitano, 41 anni, mentre il complice favorito dall’oscurità è fuggito tra le campagne della zona. Sul posto i militari hanno trovato anche una calzamaglia utilizzata come passamontagna, un piede di porco e un cacciavite. Ora è caccia all’uomo per trovare anche il secondo malvivente.