Napoli, raid nella tabaccheria di piazza Nicola Amore: «Hanno distrutto tutto»

Furto in tabaccheria in piazza Nicola Amore. Sono entrati nel Deposito durante la notte mettendo a soqquadro ogni cosa, probabilmente dalla stradina laterale, con le chiavi. «Quello che mi turba – racconta Giampiero, il titolare – è che hanno avuto accesso al locale senza scassinare, quindi con i doppioni delle chiavi».Dal magazzino hanno portato via una cassaforte con dentro i rotolini per le marche da bollo. «Fortunatamente nel magazzino non c’erano soldi o sigarette – continua Giampiero – in quanto, per praticità, tenevamo tutto fuori, ma solo una cassaforte che hanno portato via con qualche valore bollato all’interno. Resta il fatto che nella ricerca hanno devastato il deposito. Intanto - continua il titolare, nei giorni scorsi alcuni ignoti hanno chiesto informazioni riguardo all’attività della tabaccheria, questa vicenda è stata pianificata da un po’ di tempo».Per il titolare «in tanti anni, precisamente dal 1936, non è mai successo nulla. Troppe cose continuano a non andare bene, siamo stanchi di vivere nel terrore».