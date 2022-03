Multe per 33.070 euro a Scampia. Controllate 25 vetture e 30 persone, 14 i verbali elevati perché i veicoli non avevano l'assicurazione, tutti sequestrati. In più, 10 centauri sono stati multati per guida senza casco e quatro automobilisti per guida senza patente.

Una persona è stata, inoltre, arrestata per furto negli spazi esterni del centro commerciale La Birreria.