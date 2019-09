Alcuni cittadini ci hanno inviato dei video relativi all’apparizione di alcune macchie scure a pelo d’acqua nello specchio del lago Fusaro. Un fenomeno che, stando alle descrizioni che ci sono pervenute, sarebbe ciclico. Tali macchie sono apparse a breve distanza dalla Casina Vanvitelliana, uno dei luoghi più belli e suggestivi dei Campi Flegrei che, purtroppo, viene violato dagli sversamenti – o dagli scarichi – che vengono effettuati abusivamente nel lago

. La denuncia arriva dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

bbiamo inviato una nota all’Arpac, chiedendo di effettuare dei rilievi nel lago per valutare i livelli di inquinamento dell’acqua, e all’amministrazione comunale di Bacoli, in modo da attivare tutte le azioni previste dalla legge in questi casi. I laghi dei Campi Flegrei rappresentano un tesoro naturalistico e paesaggistico non solo del Napoletano ma dell’intera regione. Deve essere cura di tutti preservarli e fare in modo che restino puliti e salubri

.

Martedì 17 Settembre 2019

«A