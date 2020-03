Da una rampa artificiale, in lieve pendenza, un tempo il re Borbone, accompagnato da nobili e servitori, prendeva il largo su imbarcazioni leggere e veloci, per andare a caccia di folaghe nel lago Fusaro. La scena è magistralmente rappresentata in un celebre dipinto: “Ferdinando IV a caccia di folaghe sul lago di Fusaro”, del pittore Jackob Philip Hackert, datato 1743.

Stiamo parlando dello scivolo Borbonico sulle sponde del lago Fusaro, nei Campi Flegrei.

Parte di un più ampio progetto architettonico realizzato da Luigi Vanvitelli, che comprendeva la banchina del pesce, foci con barriere, ponticelli, casina di caccia con annesso palazzo dell’ Ostrichina e palafitte nel lago per la coltivazione delle ostriche, il complesso dello scivolo, che serviva anche come ricovero per le barche, oggi è ridotto ad un rudere fatiscente, ricettacolo di rifiuti di ogni tipo e di imbarcazioni sfasciate e abbandonate.



A sollevare il caso, Nestore Antonio Sabatano, attivista locale: «Nel settembre del 1978 una grande folla mosse in corteo da Bacoli, e calando dalla sella di Baia, prese d'assalto il parco reale del Fusaro, i cui cancelli erano stati per anni , tenuti chiusi dai gruppi di potere che controllavano i beni dell'azienda demaniale del lago e che non avevano mai permesso l'accesso al pubblico nei giardini progettati daper Ferdinando IV di Borbone. Grazie a questa simbolica presa, il sito venne restituito al popolo. Oggi dopo anni di incuria e abbandono il sito stà pian piano riacquistando il suo giusto valore. Tuttavia, tante ancora sono le cose da fare, come lo storico scivolo dove le barche venivano immesse nel lago, che appare oramai completamente distrutto e invaso da una marea di polistirolo consumato dall'azione delle acque, barche distrutte e grosse quantità di strumenti per la pesca abbandonati; laddove un tempo vi era il fiore all'occhiello delche proprio in queste acque amava cacciare.

Spero, in un futuro, non troppo lontano, che questo luogo venga recuperato e sanato e che le leggere imbarcazioni, che una volta accedevano per la caccia alle folaghe, si rivedano, ma solo per accompagnare i turisti in visita al lago».

© RIPRODUZIONE RISERVATA