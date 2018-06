Fusti di olio e rifiuti speciali a terra: scatta il sequestro sulla strada Statale 7bis

Domenica 10 Giugno 2018, 11:45 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 11:45

Parti meccaniche, fusti di olio, pneumatici e ben 6 cabine di trattori di camion disemminati sul terreno, senza alcuna precauzione e tutela per il terreno, su una superficie di circa 250mq. I rifiuti e l'intera area sono stati posti sotto sequestro dagli agenti della sezione di polizia giudiziaria del Distaccamento della Polizia Stradale di Nola guidato dall'ispettore superiore Giovanni Grimaldi.Gli agenti erano arrivati all'interno di una grande area, adibita anche a parcheggio, sulla strada Statale 7bis nel territorio del Comune di San Vitaliano per un controllo amministrativo ad una rivendita di pneumatici, risultata poi in regola, e si sono imbattuti nei rifiuti speciali disseminati sul terreno e nella disponibilità di una ditta officina meccanica. Il titolare é stato denunciato all'autorità giudizia presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Nola per violazioni delle norme in materia di rifiuti mentre tutta l'area interessata è stata posta sotto sequestro per essere bonificata.Gli stessi agenti della Stradale in una diversa operazione a Nola hanno invece recuperato,su segnalazione della Polizia tedesca, una berlina Audi Q3 con targa tedesca e rubata in Germania e una Renault Capture rubata al centro Campania di Marcianise e immatricolata con documenti clone di una vettura spagnola. Agli esperti poliziotti della Stradale è bastato poco infatti per rendersi conto che il telaio era contraffatto e non rispondente alle caratteristiche riportate sui documenti spagnoli. Due le persone denunciate all'autorità giudiziaria