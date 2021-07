G20 Ambiente a Napoli, ok della Cina a decarbonizzazione: raggiunto l'accordo sul clima

C'è l'ok della Cina, che ha fatto scattare l'applauso dei presenti, all'accordo finale di questa seconda e ultima giornata del G20. È stato dunque raggiunto l'accordo sul documento finale su energia e clima. Lo si apprende da fonti del Mite.

La Cina ha quindi dato il suo assenso al documento finale su energia e clima.

L'inviato sul clima del presidente Biden, John Kerry, e il ministro italiano della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, hanno contattato uno per uno i delegati dei paesi per arrivare ad un documento condiviso. Kerry ha lasciato il Palazzo Reale di Napoli venti minuti fa. Cingolani sta ancora lavorando per definire gli ultimi dettagli con i paesi più ostici. La conferenza stampa slitta alle 18.