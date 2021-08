Gabbiano ruba panino a un bagnante e viene ucciso sulla spiaggia: scatta la rissa

Uccide con una pietra un gabbiano perché aveva rubato un panino e su una spiaggia di Capri scatta la rissa. Ad avere la peggio, con ben 25 punti di sutura alle gambe, chi è intervenuto per cercare di calmare gli animi. Ferito il paciere a Marina Grande.

Sembra incredibile ma è andata così. Un gabbiano si è lanciato in picchiata su un bagnante che stava facendo colazione e gli ha sottratto un panino. Uno dei familiari del giovane ha lanciato un sasso contro il volatile, uccidendolo. A quel punto tre turisti di nazionalità spagnola sono intervenuti in difesa dell'animale rimasto ucciso: è iniziata così la rissa che ha spinto a farsi avanti un dipendente caprese della società di trasporti della funicolare con l'obiettivo di calmare gli animi. Ma, nel parapiglia, è stato colpito da un oggetto tagliente, probabilmente un manico di ombrellone che gli ha provocato diverse ferite. Solo in seguito all'intervento della polizia e dei vigili urbani, la lite si è conclusa.

Dopo quanto successo, la delegazione dell'isola di Capri dell'Unione nazionale dei consumatori ha scritto al prefetto di Napoli, chiedendo un presidio di sicurezza sulla spiaggia libera di Marina Grande.