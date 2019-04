Giovedì 4 Aprile 2019, 13:02 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2019 13:11

Tre napoletani sorpresi a vendere gadget contraffatti in occasione del concerto di "Thegiornalisti" nel Pal'Art di Acireale sono stati denunciati dalla Guardia di finanza per il reato di contraffazione. I prodotti illeciti sono stati sequestrati. I militari hanno accertato che i merchandising che vendevano non proveniva dalla casa produttrice ufficiale e che il logo riprodotto era stato falsificato per ingannare il consumatore.