Il produttore di Gomorra: «Mio fratello è grave, piantonato come un killer»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 5 Luglio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Chiedo ai giudici l'immediata scarcerazione di mio fratello per le sue gravi condizioni di salute. La vita umana va tutelata. Ora deve prevalere il diritto piuttosto che la norma». Gaetano Di Vaio (nella foto), produttore di Gomorra, lancia un accorato appello ai magistrati per la liberazione del fratello Antonio, 47 anni, da maggio recluso a Poggioreale e da mercoledì ricoverato in prognosi riservata al Cardarelli per una perforazione intestinale, dopo aver subito tre interventi chirurgici.