Napoli, le pressioni dei Bros sul sindaco Manfredi: ecco il piano secondo la Digos

Non è passata inosservata quella piazzata di martedì mattina. Nei modi, nel linguaggio, nella strategia, quella rappresaglia verbale (ma anche fisica, a giudicare dagli elementi presenti) è stata annotata da chi di dovere, anche alla luce di quanto raccontato nella edizione di ieri del Mattino. Parliamo della voce alta fatta da un soggetto dei Bros contro il sindaco Gaetano Manfredi, in occasione della riapertura (consegna alla fruizione pubblica) del cimitero degli Inglesi. Strano canovaccio, quello consumato intorno alle dieci di martedì mattina, quando un esponente della platea Bros ha interrotto più volte il sindaco, mentre rispondeva alle domande dei giornalisti. Eccolo al centro della scena, un urlatore dei Bros che costringe al silenzio per qualche frangente il primo cittadino. Ricordate le espressioni usate: «Basta passerelle, non hai fatto niente, meglio che te me vai...». Una contestazione strana, anche perché messa in campo da parte di un soggetto che era stato inserito nell'organico di impiegati al lavoro per la manutenzione dell'area verde del parco. Che senso aveva interrompere il sindaco? E per quale motivo rivendicare il primato della Regione rispetto al Comune, in materia di progetti di inserimento? Sono queste le domande che stanno al centro delle verifiche condotte in queste ore dagli inquirenti. Al lavoro gli uomini della Digos, ufficio guidato dal primo dirigente Bocelli, che da tempo hanno un faro investigativo sulla platea Bros.

Parliamo dei cittadini senzalavoro che si riconoscono nel progetto budget per il reinserimento sociale, nato nel 1999 e ancora al centro dell'agenda amministrativa degli enti locali. Ma torniamo a quanto avvenuto martedì mattina, siamo sempre nel parco fresco di restauro: oltre all'urlatore, vale a dire all'uomo che fa la voce grossa contro sindaco e cronisti, ci sono altri elementi che restano sullo sfondo. Impongono la loro presenza, fanno massa, stanno lì a sostenere il proprio collega, probabilmente per dare concretezza a un disegno che non ha nulla di estemporaneo. Anzi. Alla luce di quanto venuto fuori fino a questo momento, la voce grossa fatta nei confronti di Manfredi sembra figlia di un piano organizzato. A che titolo? E, soprattutto, perché ad urlare è il dipendente impiegato nel parco (dunque più garantito)? È evidente che si tratta di un'azione figlia di una strategia mirata, che punta ad imporre la propria presenza nei prossimi ticket utili, quando si tratta di ricapitalizzare progetti all'ombra del Comune di Napoli.

Emergenza rifiuti, ma non solo. C'è dell'altro nella strategia dei più facinorosi e riguarda alcuni interventi della mano pubblica in materia di Pnrr. Una torta che fa gola, che spinge qualcuno a imporre la propria presenza in vista di uno scenario prossimo venturo. Ed è in questo scenario che vanno rilette alcune parole vibrate - tra il minaccioso e l'oltraggioso - nei confronti del primo cittadino: «Basta passerelle, tu finora non hai fatto niente...». Cresce la tensione in città, i riflettori della Procura tornano a inquadrare i bros, una platea su cui occorre fare alcuni distinguo. Una maggioranza di persone oneste e desiderose di lavorare, nella quale non manca la manina di chi organizza esternazioni violente in una strategia che punta ad ottenere il risultato di sempre: imporsi nel dibattito pubblico, condizionare scelte amministrative, all'ombra dei finanziamenti pubblici.