Mercoledì 7 Agosto 2019, 08:21 - Ultimo aggiornamento: 07-08-2019 08:31

A lanciare l'sos sono centinaia di appassionati che sui kayak solcano ogni giorno le acque del Golfo, ma in pochi sanno che «i punti a rischio frana sono oltre quattro chilometri: da Trentaremi a Nisida, da Coroglio a Punta Cavallo», spiega Maurizio Simeone, presidente del Centro studi interdisciplinari Gaiola Onlus. Un vero e proprio boom quello del kayak, che tra noleggi e tour sta producendo un giro d'affari importante, sebbene «al momento non esista nessuno che sia autorizzato ad accompagnare turisti a bordo», prosegue Simeone. Oltre il 60% del tratto compreso tra Trentaremi e Marechiaro, come segnato sulla mappa del Parco sommerso di Gaiola indica in verde fosforescente «il tratto di costa a rischio frana dove bisogna tenersi a debita distanza di sicurezza». Un semaforo rosso attutito solo in parte dai controlli di Capitaneria e Guardia Costiera. Parte così una giornata di sensibilizzazione, «Kayak etico e sostenibile». Appuntamento domani sulla spiaggia del porticciolo della Gaiola: kayakers, noleggiatori e appassionati potranno ricevere informazioni, vademecum e un qrcode per le regole di navigazione in digitale.