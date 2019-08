CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 9 Agosto 2019, 09:01

«Ho 18 anni, amo il kayak», sorride Ludovica Rega. Poi passa una mano sullo scoglio della Gaiola. «Purtroppo vedo tanti entrare a Trentaremi o in altre grotte a rischio». Intorno a Ludovica sostano decine di altri kayak, canoe e canadesi. Un paradiso, eppure «è a rischio frana - dicono dal Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus». E molti dei kayakers non indossano il giubbotto di protezione. Marechiaro, Gaiola, Rocce Verdi, Riva fiorita: il Golfo è pieno di imbarcazioni a remi e pagaie. Nell'area marina protetta arrivano anche gruppi di trenta kayak, guidati dagli istruttori. «Un business senza regolamentazioni chiare spiega Maurizio Simeone del Csi Nessuno ha le autorizzazioni per organizzare tour o attività commerciali alla Gaiola. In un'area protetta, in certi casi, potrebbero servire delle royalties».