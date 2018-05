Gaiola, fondali e arenile invasi da detriti carbonizzati. «Chiesto accertamenti per danno ambientale»

Venerdì 11 Maggio 2018, 08:20 - Ultimo aggiornamento: 11-05-2018 08:20

"Oggi la nostra povera Gaiola è stata vittima di un altro duro colpo - ha scritto in una nota il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus -. I fondali, le coste ed il mare sono stati invasi dai detriti carbonizzati e dalla nafta della barca bruciata ed andata a fondo al largo di Trentaremi nel pomeriggio di mercoledì. Abbiamo scritto a tutte le autorità competenti a partire dal Ministero dell'Ambiente per chiedere che si facciano i dovuti accertamenti per danno ambientale". Sull'arenile e nei pressi del bagnasciuga della Gaiola, infatti, da ieri sono presenti dei detriti carbonizzati e e anche delle piccole macchie di nafta. ll Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus si occupa di ricerca e divulgazione scientifica per la tutela e valorizzazione dell'ambiente marino-costiero dell'area marina protetta della Gaiola.