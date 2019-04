Venerdì 5 Aprile 2019, 19:18

«Dopo l'Half Marathon di Napoli i nostri Plastic Free Runners sfidano l'Half Marathon di Firenze per continuare a portare avanti anche lì il nostro messaggio per la salvaguardia dell'Ambiente - spiega Paola Masucci, del Centro Studi Interdisciplianri Gaiola onlus - vogliamo sradicare il concetto malato di vuoto a perdere per evitare la continua e massiccia dispersione di plastica nell'ambiente». Al termine delle manifestazioni sportive, si assiste sempre allo squallido spettacolo di letti di bottiglie di plastica che hanno ammantato i bordi delle strade del circuito. «Riteniamo che una manifestazione sportiva abbia il dovere di essere anche veicolo di messaggi ecologici e buone pratiche per il rispetto dell'ambiente. È proprio per questo motivo che i nostri runners prenderanno parte alla gara che si terrà domenica 7 aprila e Firenze sotto la bandiera #gaiolaagainstplastic, rifiutando l’approvvigionamento idrico in bottiglie di plastica usa e getta», conclude Masucci.