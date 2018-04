CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 27 Aprile 2018, 08:46 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2018 08:46

Completamente dissestata, piena di buche e voragini, con i binari del tram coperti dall'asfalto che a tratti ancora spuntano sul manto stradale a formare piccoli dossi che mettono a dura prova ruote e sospensioni. Ecco come si presenta la corsia preferenziale della Galleria Laziale, a 20 giorni dal restyling curato dal Comune di Napoli. La corsia dedicata a bus, taxi e mezzi di soccorso, separata da uno spartitraffico in muratura dalla carreggiata destinata alle auto private, è ridotta a una vera e propria gruviera, come dimostrano foto e video degli utenti che hanno inondato negli ultimi giorni il Municipio. La Galleria Laziale è rimasta chiusa per 5 mesi, dopo il crollo di alcuni calcinacci avvenuto a novembre. Gli interventi si sono concentrati soprattutto sul ripristino della volta, ma si è colta l'occasione anche per rifare il look al manto stradale. È stato però riasfaltato solo il lato destro che porta da Fuorigrotta a piazza Sannazaro. Peggio è andata, invece, al lato sinistro, occupato dalla corsia preferenziale che ad oggi si trova in condizioni disastrose.