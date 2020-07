Galleria Umberto, sei anni fa la tragedia di Salvatore Giordano: ucciso da un fregio staccatosi dalla galleria Umberto

Sono passati già sei anni. Era il 5 luglio del 2014, quando un fregio - staccatosi dalla facciata della Galleria Umberto di Napoli - colpì Salvatore Giordano, giovane studente di Marano, che passeggiava in zona insieme con alcuni amici. Il ragazzo, soccorso dagli amici e dai passanti, fu trasportato in ospedale in condizioni disperate ma spirò pochi giorni dopo, il 9 luglio, in un reparto del Loreto Mare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come ogni anno, i familiari, gli amici di Salvatore e le persone che lo conoscevano hanno voluto ricordare quel tragico evento. «Sono passati sei anni, ma questo è e rimarrà un giorno triste e doloroso: la vita tante volte è ingiusta», è scritto in uno dei tanti post in suo ricordo.