La Galleria Umberto avrà due varchi d’accesso blindati da cancelli e altri due invece aperti: a custodirli ci dovrà pensare la vigilanza privata a carico dei condomini mentre già in autunno dovrebbero partire i lavori di ristrutturazione del pavimento e della cupola. Insomma, si cerca in qualche modo di ricalcare il protocollo di qualche mese fa firmato dal sindaco Gaetano Manfredi e dal prefetto Claudio Palomba che ha subito però diversi rallentamenti. È quanto emerge dalla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal Prefetto al quale hanno partecipato il Comune con la vicesindaca e assessora all’Urbanistica Laura Lieto e l’assessore alla Legalità ed ex questore Antonio De Iesu. Al tavolo il Sovrintendente Luigi La Rocca, tocca a lui sdoganare i progetti, e le forze dell’ordine, perché quello della Galleria Umberto è ormai da qualche anno un problema di sicurezza oltre che di restauro.

Attesi i raid, gli atti di vandalismo e la presenza costante dei senza fissa dimora nel sito. Una presenza che non giova al mantenimento del decoro del sito che nonostante sia messo maluccio in termini di manutenzione resta sempre un forte attrattore per i turisti. La novità sono i due cancelli da porre a quattro delle entrate della Gallerie. «Per il mese di ottobre - racconta Manfredi - dovrebbero partire i lavori per il restauro della pavimentazione della Galleria Umberto.

Stiamo seguendo il percorso per cui ci eravamo impegnati il progetto è pronto ed è stato fatto dalla Soprintendenza, c’è qualche ritardo sulle autorizzazioni, ma la gara è stata fatta e c’è la copertura finanziaria». Per quanto riguarda la possibilità di chiusura di due dei quattro ingressi alla Galleria, il sindaco ci spera: «È un’ipotesi così da consentire maggiore controllo sia fisico che con il sistema di videosorveglianza. Ne stiamo discutendo con la Soprintendenza ci sono diverse ipotesi».

Manfredi lancia l’allarme ritardi e si riferisce alle autorizzazioni dunque alla Sovrintendenza, non la prima volta che l’ex rettore è infastidito dal temporeggiare poi se si parla della Galleria Umberto la pressione della città è molto forte. Insomma Manfredi è in pressing su La Rocca al cui ufficio pendono ancora oltre 30mila pratiche di condono che il Comune non riesce a smaltire una perdita secca di almeno 60 milioni.



È «una delle soluzioni» ribadisce Manfredi quella della chiusura di due varchi. Le valutazioni sono in atto e la vicesindaca Lieto ieri in Prefettura ne ha parlato con il Prefetto ma anche e soprattutto con il Sovrintendente. «L’idea è quella di mettere due cancelli ai varchi che danno su via Santa Brigida e via Verdi - racconta la vicesindaca - ne stiamo discutendo - non si tratterebbe di due cancelli tradizionali ma opere di un artista con il quale stiamo lavorando. Bisogna rispettare il contesto storico di un edificio Ottocentesco e queste due chiusure si devono collocare in questo ambito». Idea al vaglio di La Rocca che sta studiando la situazione. I varchi lasciati liberi sarebbero quelli che danno su via Toledo e su Largo San Carlo. Qui serve un patto con i privati ai quali ha lavorato e sta continuando a lavorare Palomba che è molto determinato nel voler portare a casa il risultato. Il tavolo al riguardo sarà convocato per settembre e si tratterà di un tavolo decisorio. Vale a dire che ciascuno si dovrà assumere le sue responsabilità e dare un contributo. Vale a dire mettere mano al portafogli per assoldare la polizia privata. All’impianto di videosorveglianza invece ci penseranno Comune e Prefettura. Perché solo due varchi con i cancelli? Stando a quello che trapela è anche una questione di immagine della città. Nella sostanza avere la Galleria Umberto completamente chiusa nel cuore della città sarebbe oggettivamente un brutto biglietto da visita per i turisti e un pugno nello stomaco per gli stessi napoletani. La soluzione mista invece a livello di impatto sarebbe molto più morbida.

Nel documento firmato da sindaco e Prefetto qualche mese fa si stilò già un cronoprogramma dei lavori e soprattutto chi doveva fare cosa. Riguardo alle competenze del Comune, al Municipio - e dovrebbe essere confermata come ipotesi - toccherebbe garantire un presidio fisso di Polizia Locale dalle 8 alle 20, dopo quell’ora scatterebbe la guardiania privata. Poi il restauro della pavimentazione e il sindaco ha confermato l’inizio dei lavori per l’autunno mentre erano previsti per l’inizio dell’anno. Di qui la sua denuncia sui ritardi nelle autorizzazioni a iniziare i lavori. Quindi la manutenzione «di urgenza sulla cupola di copertura e il successivo restauro della copertura in ferro e vetro compatibilmente con l’acquisizione/erogazione di finanziamenti dedicati all’intervento» e pare che sui finanziamenti ci siano forti schiarite. Il Comune «deve quindi proseguire gli interventi per l’accoglienza dei senza fissa dimora» e provvedere alla rimozione dei rifiuti.