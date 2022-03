Galleria Vittoria, carreggiata ostruita e liberata dalla polizia municipale

A seguito di alcune segnalazioni da parte di cittadini, questa mattina alle 7.15 la Polizia municipale è intervenuta chiudendo la corsia della Galleria Vittoria nel senso di marcia da piazza Vittoria a via Acton. La carreggiata era ostruita da alcuni pannelli di cartongesso presumibilmente persi da un camion nel corso della notte. Dopo l’intervento della Protezione civile e della Napoli Servizi per la rimozione dei pannelli, dalle ore 8 la Galleria è stata completamente riaperta al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia.

