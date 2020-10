Galleria della Vittoria chiusa, Confcommercio al Comune di Napoli: riaprire al traffico il Plebiscito e via Chiaia

«La disastrosa situazione del commercio a Napoli ha bisogno di misure forti e immediate. La crisi dovuta al Covid, le restrizioni imposte dalla Regione, i tanti cantieri aperti e le difficoltà del trasporto pubblico ci obbligano a chiedere misure urgenti all'amministrazione comunale di Napoli che oggi ci ha ricevuti nella persona dell'assessore alle Infrastrutture Alessandra Clemente. Abbiamo chiesto la riapertura momentanea al traffico di piazza Plebiscito, via Calabritto e via Chiaia e il ripristino del senso di marcia di via Giorgio Arcoleo per dare la possibilità a chi da piazza Vittoria e vuole accedere a via Domenico Morelli di non arrivare a Santa Lucia, come da nuovo dispositivo», ha detto il presidente di Confcommercio Napoli Carla della Corte al termine dell'incontro con l'assessore Alessandra Clemente che ha sottolineato «di aver ripristinato oggi una corsia di emergenza per le forze dell'ordine, le ambulanze e i taxi e il vecchio senso di marcia di via Arcoleo nonché finalmente anche via Arco Mirelli chiusa da tempo dopo il crollo di parte di un edificio». «L'assessore Clemente ci ha mostrato disponibilità sul ripristino del senso di marcia via Arcoleo dopo le dovute verifiche. Per quanto riguarda le altre nostre proposte riteniamo che queste misure potrebbero durare solo poche settimane e sarebbe auspicabile attivarle al più presto per migliorare la qualità della vita dei cittadini e dare respiro alle imprese napoletane», ha proseguito il presidente di Confcommercio Napoli.



