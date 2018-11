Agguato nella stazione di servizio: gambizzato militare, s'indaga nella sua vita privata

Sabato 3 Novembre 2018, 15:45

CASALNUOVO - Gambizzato un uomo, 30 anni circa, nell'area del distributore di benzina in via Fulichito nel quartiere periferico di Casarea a Casalnuovo.È successo oggi in tarda mattinata, A.E., militare dell'Esercito, coniugato, era forse andato al bar all'interno dell'area di servizio quando è stato raggiunto agli arti inferiori dai colpi - almeno sei - di una pistola; esplosi da un uomo a bordo di una macchina. Sul posto i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna al comando del capitano Tommaso Angelone e i militari della locale tenenza. Necessari per eseguire i rilievi anche i carabinieri della scientifica che hanno circoscritto l'area e raccolto diverse ogive.Al momento il ferito è all'ospedale Cardarelli di Napoli per un intervento, non è in pericolo di vita. Ancora tutte da chiarire le motivazioni di quello che sembra un agguato a tutti gli effetti, il ferito non ha precedenti è un militare dell'esercito. Si indaga nella vita privata dell'uomo, si pensa alla pista passionale. Il ferito potrebbe aver riconosciuto il suo assalitore; di fronte all'area di servizio è presente un hotel le cui telecamere, comprese quelle dell'area di servizio potrebbero aver registrato il volto del responsabile. I filmati delle telecamere sono già nella disposizione dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. Ore contate, quindi, per chi ha deciso di eseguire quello che potrebbe essere un regolamento di conti, un avvertimento o una vendetta. Le indagini faranno luce sull'intera vicenda che ha scosso la città questa mattina.