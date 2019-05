«Mi hanno gambizzato per il Rolex», ma il racconto del ferito napoletano non convince la polizia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 29 Maggio 2019, 07:30

È arrivato all'ospedale del Mare poco prima delle 16, da solo, a bordo della sua auto, con una ferita d'arma da fuoco alla caviglia. La vittima, un 39enne napoletano titolare di un negozio di bomboniere a San Giovanni a Teduccio, ha raccontato ai sanitari di essere stato vittima di una rapina a San Giorgio a Cremano, in via Pini di Solimene. E così, dopo essere finito sotto ai ferri per l'estrazione della pallottola, l'uomo ha fornito la sua prima versione dei fatti agli agenti del commissariato di via Rosa. Due malviventi armati di pistola in sella a una moto, stando racconto del commerciante, avrebbero affiancato il suo veicolo allo scopo di rapinare il Rolex che aveva al polso. Attimi concitati, con il colpo esploso proprio mentre l'uomo si accingeva a consegnare il prezioso orologio, forse a seguito di un piccolo diverbio. Immediata la corsa in ospedale per rimuovere il proiettile dalla caviglia e ricevere le cure del caso.