Lunedì 24 Giugno 2019, 08:52

Dalle prime ore di oggi, nelle province di Napoli, Milano, Brescia, Rimini e Pistoia, è in corso, a cura dei carabinieri del comando provinciale di Siena, un'operazione di polizia giudiziaria che ha permesso di sgominare un sodalizio criminale con base a Napoli, dedito alle truffe agli anziani.I militari stanno dando esecuzione a 12 provvedimenti cautelari, emessi dal gip presso il Tribunale di Siena, per associazione per delinquere per truffe ed estorsioni. Sono in corso anche perquisizioni nei confronti di altri indagati, risultati appartenere al sodalizio criminale.I dettagli dell'operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa programmata per le 12 presso il Comando Provinciale di Siena, alla quale parteciperà anche il Procuratore della Repubblica dello stesso capoluogo, Salvatore Vitello.