Mercoledì 21 Marzo 2018, 18:50 - Ultimo aggiornamento: 21-03-2018 18:50

L'imprenditore napoletano Paolo Scudieri, patron di Adler Group, può tirare un respiro di sollievo. La società italo-indiana Titagarh Firema Adler, da lui partecipata al 10%, è stata infatti riammessa alla gara indetta di Trenitalia per la fornitura di 135 convogli diesel da destinare al trasporto ferroviario regionale. A decretarlo è il Consiglio di Stato. La decisione dei giudici del supremo grado della giustizia amministrativa ha infatti ribaltato definitivamente il verdetto del Tar del Lazio, che a novembre aveva sostenuto che l'azienda - controllata al 90% dal colosso indiano Titagarh Wagons Ltd - non avesse il requisito di un fatturato di 200 milioni di euro tra il 2012 e il 2016. Secondo il Consiglio di Stato, Titagarh Firema non poteva avere il fatturato richiesto, perché "nata nel 2015 dall'acquisto della casertana Firema dalla procedura di amministrazione straordinaria (iniziata nel 2010, ndr) proprio da parte degli indiani di Titagarh Wagons (90%) e dell'italiana Adler Plastic di Scudieri (10%)". La capogruppo Titagarh Wagons si era impegnata però "ad assicurare la regolare esecuzione dell'appalto della controllata mediante la messa a disposizione di quest'ultima della propria capacità economico-finanziaria".