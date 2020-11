Covid a Napoli, l'appello dei sindacati: «Garanzie per la riconversione dell'ospedale San Giovanni Bosco»

«Vogliamo garanzie per la tutela degli operatori sanitari e dell’utenza». La richiesta arriva dal comparto Funzione Pubblica della Cgil napoletana che, in un documento ufficiale, esprime preoccupazione per il futuro dell’ospedale San Giovanni Bosco ora convertito in Covid center. In questi giorni, i sopralluoghi tecnici e i lavori di adeguamento per la trasformazione dell’ospedale in via Filippo Maria Briganti sono in pieno corso con l’obiettivo di attivare la struttura l’11 novembre ma, allo stesso tempo, i sindacalisti chiedono risposte alla direzione ospedaliera e dell’Asl Napoli 1.

Nella nota, sottoscritta dalla Cgil, la nascita del centro Covid «rappresenta la consapevolezza del grave momento di emergenza pandemico che si sta vivendo» ma nonostante questa necessità, la lista delle richieste esposte dai sanitari è lunga. Vogliamo partecipare «ai processi organizzativi del personale, tramite la formazione di tavoli paritetici, per meglio affrontare le varie problematiche che si potranno affacciare sullo scenario assistenziale» si legge nel documento che punta il dito sulle garanzie richieste nel processo di trasformazione.

I sindacalisti chiedono «garanzie sugli approvvigionamenti e distribuzione dei DPI a tutto il personale impiegato, garanzia sui percorsi, le linee guida e le procedure da dover approntare nei vari reparti per tutelare lavoratori e utenti» ma anche «una giusta ripartizione dei carichi di lavoro tra tutti i centri Covid cittadini».

Infine, nella lettera che si conclude con l'interrogativo riguardo al futuro del presidio dopo l'emergenza Covid, viene evidenziata anche l’importanza della «presenza giornaliera del medico competente e la programmazione ciclica dei controlli di screening per i lavoratori» auspicando per loro «un progetto specifico finalizzato alla gratificazione di tutto il personale impiegato in questa fase di emergenza afferente a tutti i centri Covid dell’azienda Asl».

