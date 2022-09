Gare deserte a Napoli, Lancellotti: «Incubo cantieri bloccati, tante attività rallenteranno»

«Manfredi ha perfettamente ragione. È verosimile che i costi per le imprese siano raddoppiati. C’è il rischio di perdere le risorse del Pnrr e questo è molto grave in una città che ha un’assoluta necessità di opere pubbliche». Angelo Lancellotti, presidente dell’Acen, l’associazione dei costruttori edili napoletani, condivide il ragionamento del sindaco ma lo esorta ad aiutare le imprese applicando il nuovo tariffario regionale sugli appalti. Il rischio che le gare vadano deserte, in caso contrario, è molto concreto.

Il caro-energia, unito al caro-materiali, è un pericolo per la sopravvivenza delle imprese partenopee?

«Il sindaco disegna con chiarezza un quadro che è sotto gli occhi di tutti. A livello nazionale molte gare sono andate deserte e questa è una conseguenza del problema del caro energia e del caro-materiali. I prezzi sono schizzati verso l’alto e nessuno poteva immaginarlo un anno fa. È un vero peccato che non partano opere, in un territorio come il nostro, che ne ha un enorme bisogno. In questo momento ci troviamo di fronte a due fattori concomitanti che portano alla depressione il nostro settore».

Quali sono?

«Da una parte c’è la partenza ritardata delle opere finanziate con i fondi europei, dall’altra risentiamo dell’onda lunga dello stop delle acquisizioni dei crediti d’imposta da parte delle banche, relativamente ai superbonus. E il risultato è che oggi, a Napoli, registriamo un calo del 15 per cento della massa salari nel periodo marzo-giugno e del 16,8 per cento delle ore lavorate nello stesso periodo. Negli anni scorsi, invece, i mesi di aprile, maggio e giugno erano quelli in cui si registrava un incremento grazie alle giornate più lunghe ed al clima favorevole. In sintesi: quest’anno le opere sono diminuite mentre negli anni scorsi aumentavano».

Esistono altri fattori che rallentano l’attività nei cantieri?

«Le regole varate finora per la gestione dei contratti e degli appalti, che consentono una compensazione e non l’adeguamento dei prezzi e, dunque, un ristoro dei costi sostenuti dalle imprese dopo il rincaro dei materiali. Ciò significa che le imprese non hanno tutele nella gestione dell’appalto e questo, naturalmente, contribuisce a scoraggiare le aziende. Le norme prevedono dei meccanismi farraginosi che mettono a rischio finanziario le aziende. Naturalmente, si tratta di norme nazionali. Il Comune di Napoli si limita ad applicarle».

Diceva anche delle conseguenze dello stop dei crediti per il Superbonus.

«Dobbiamo sperare che il governo attuale, o quello che sta per arrivare, elimini la responsabilità solidale dei cessionari perché questo consentirebbe agli istituti di credito un’attività di intermediazione di questi crediti e sbloccherebbe la situazione. Se non si supera l’empasse, vedremo tanti cantieri chiudere e tante imprese fallire. È fondamentale che i grandi istituti di credito mantengano gli impegni assunti con le imprese, perché ad ogni azienda è stato accordato un plafond che, in questo momento, non è utilizzato. Le banche, del resto, non sanno a chi cedere i crediti, a causa della chiusura di Poste e di Cassa depositi e prestiti».

Torniamo alla questione dei rincari.

«Quando Manfredi sostiene che i costi sono raddoppiati, dice una cosa verosimile. Bisogna considerare anche i costi nascosti, per esempio quelli dei trasporti. Il materiale bisogna poi trasferirlo in cantiere».

Può fare un esempio concreto dei prezzi dei materiali?

«Ci sono settori come il comparto stradale, in cui si utilizza materiale bituminoso che viene fatto con derivati del petrolio. In questo caso l’incidenza è pazzesca. Altri in cui si utilizzano cemento e ferro. Il cemento viene prodotto con dei processi altamente energivori, mentre il ferro è aumentato non solo a causa dell’energia ma anche di un mercato che ha sviluppato una forte richiesta. In questi casi, il raddoppio dei costi è sicuro. L’incremento dei costi dei materiali è iniziato già a novembre 2021 quindi prima ancora che scoppiasse la guerra in Ucraina. Il caro- materiali è legato anche a fattori di mercato, con l’incremento della domanda i prezzi sono saliti, dopodiché è arrivato il rincaro dell’energia e questo ha aggravato completamente la situazione. Se una mattonella prima ti costava 15 euro a mq, ora ne costa 20, perché le fabbriche che producono le ceramiche sono fortemente energivore».

E allora il quadro è completo. Che cosa prevede per i prossimi mesi?

«Purtroppo c’è il rischio di perdere le risorse del Pnrr. In Italia, per le opere al di sopra dei 10 milioni di euro, si impiega in media quasi 10 anni tra l’ideazione e la realizzazione. A Napoli c’è un enorme bisogno di opere indispensabili per la vita dei cittadini, nella sanità e nei trasporti, per fare qualche esempio. E il caso della gara per i nuovi tram è gravissimo. Dunque, la mancata spendita dei fondi Ue mette a rischio la possibilità di ridurre il gap infrastrutturale tra sud e nord del Paese».

In che modo vi può sostenere il Comune?

«Se metterà a bando lavori con il nuovo tariffario regionale - e la Campania è stata la prima ad introdurlo - questo rischio si ridurrà moltissimo. Questa è la condizione necessaria ma poi potrebbe non essere sufficiente, perché se nel frattempo si inasprisce la crisi, la situazione non sarà sostenibile per nessuno. Ma la prima condizione è questa».