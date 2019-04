Gare in scooter a tutta velocità per le strade di Ercolano. Protagonisti tre minorenni che sono stati denunciati dai carabinieri. I militari dell'Arma della tenenza di Ercolano, nel corso di servizi per prevenire e reprimere l'illegalità diffusa nel territorio, hanno sorpreso i tre minorenni a gareggiare con i loro scooter in via Vesuvio, all'interno del parco nazionale. I ragazzi denunciati sono tutti di Torre del greco: due hanno 17 anni, uno 14 anni. Per loro è scattata una denuncia per gara di velocità e infrazioni al codice della strada per 11.400 euro nonché il ritiro delle patenti e delle carte di circolazione

Lunedì 8 Aprile 2019, 12:34

