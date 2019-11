Gatti abbandonati e malati: al via la Miciolotteria nel Napoletano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ERCOLANO. Gatti abbandonati, disabili e bisognosi di cure: al via la Miciolotteria. Sono circa 30 i gatti del cimitero di Torre del Greco che sopravvivono soltanto grazie al sostegno delle volontarie Anna Matrone e Maddalena Ciccarelli, tra l’altro nelle scorse settimane qualcuno ha tentato di avvelenarli lasciando pasticche di veleno accanto alle ciotole. Poi ci sono altri 20 gatti, provenienti da colonie o abbandonati perché malati, di cui si prende cura ad Ercolano la volontaria Maddalena Ciccarelli svolgendo lavori di ventura per provvedere al loro sostentamento, alle spese per le cure, per le sterilizzazioni e per strapparli a morte certa.Proprio perché i gatti aumentano, gli abbandoni crescono e spesso non si sa come mantenerli, le volontarie hanno dato vita ad una lotteria di Natale per racimolare fondi ed aiutare gli amici a 4 zampe. «Ci prendiamo cura di questi animali abbandonati a loro stessi – dice Maddalena Ciccarelli – provvedendo a curarli e a sfamarli, ma le spese sono altissime e non possiamo sostenerle. E’ assurdo che in comuni così grandi come Torre del Greco ed Ercolano non ci sia chi garantisca una protezione a questi pelosetti, condannati a morire». La lotteria pro Mici è aperta fino al 6 dicembre, con estrazione sulla ruota di Napoli sabato 7 dicembre. 1 estratto: cuccia per gatti, 2 estratto: federa miciosa. Costo numeretto del numeretto 3 euro. Si possono fare donazioni su Paypal: madciccone@yahoo.com o Postepay: Maddalena Ciccarelli 4023600674074143; CCCMDL73H67A662Y.