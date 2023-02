Gattina «bullizzata» a Napoli, l'Asl: «Adottatela per salvarla dai suoi simili»

Bullizzata e bersagliata da aggressioni. Stavolta nel mirino dei bulli c’è una gattina, vittima di ripetuti attacchi da parte dei gatti più aggressivi nelle varie colonie feline in cui ha cercato casa. La piccolina, di circa due anni, è stata chiamata Patanella dalle equipe dell’Asl veterinaria del Frullone di Napoli, dove è comparsa qualche settimana fa ed il suo nome non è un caso perché se l’è guadagnato mostrando subito tutta la sua dolcezza e la sua bontà. La gattina apparsa nel parco del Frullone, è stata presa a cuore da medici e volontari che hanno notato come fosse traumatizzata dagli altri abitanti della colonia felina dai quali ha cercato di difendersi scappando e ritornando, dopo alcuni giorni, affamata, impaurita e, spesso, ferita.

«L'ultima volta si è presentata con una bruttissima ferita alla zampa, che è stata suturata con diversi punti ed è stata causata, molto probabilmente, da una delle sue tante fughe per ripararsi da gatti aggressivi» raccontano i volontari che, al momento, hanno preferito aiutare la piccola tenendola in stallo per evitare di inserirla nelle colonie feline dove diventerebbe il bersaglio di altri gatti perché la sua indole è estremamente docile e pacifica. Lo stallo però si regge sulle gambe di volontari che non potranno continuare ad accudirla e, di certo, la strada non è il posto che assicura sopravvivenza a Patanella, per questo l’Asl veterinaria del Frullone ha lanciato un Sos per l’adozione della gattina bullizzata. La piccola in cerca di casa, ha circa 2 anni, è sterilizzata, cippata ed ha un carattere unico che la contraddistingue per la sua dolcezza.

«Patanella chiede solo tante coccole e un posto caldo e sicuro dove stare» spiegano i volontari che raccomandano un’adozione responsabile per la piccola che soffre anche della Fiv, una malattia da immunodeficienza che colpisce solo i gatti. «Dalle analisi effettuate durante il ricovero in seguito alla ferita, ora perfettamente rimarginata,è risultata positiva alla Fiv ma chi è esperto di gatti sa bene che può una vita normale esattamente come tutti i suoi simili». Per adottare Patanella e salvarla dai gatti “bulli” il numero dei volontari da contattare è 330 825 325 ma c’è da aggiungere che la piccola oltre ad essere dolcissima e incapace di difendersi è anche molto bella.