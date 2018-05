Giovedì 31 Maggio 2018, 20:13 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 20:13

TORRE ANNUNZIATA - Traffico bloccato, autobotte dei vigili del fuoco a lampeggianti accesi e tanti curiosi. A suscitare interesse e curiosità non è classico caso di cronaca che racconta di crolli, ma un piccolo gattino intrappolato tra ruota e motore di un auto nel parcheggio antistante il commissariato di polizia oplontino.Quattro pompieri hanno lavorato per quasi due ore per tirare l'animale dalla macchina, non riuscendo nell'impresa. Il cucciolo impaurito si è nascosto in un'intercapedine della macchina. Intanto in città è già partita la corsa al lotto.