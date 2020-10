Gatto preso a calci nel Napoletano, due minorenni denunciati dai carabinieri

Il video di un gatto preso a calci, nel Napoletano, postato sui social, era diventato virale nei giorni scorsi: i carabinieri di Casoria hanno denunciato un 15enne e un 17enne per maltrattamenti di animali.

Non ho parole per l’orrore di quanto accaduto al povero gatto di #casoria (località #cittadella) in #campania. In attesa che intervenga qualcuno parteciperò alle varie collette delle associazioni contro criminale e soci. @enpaonlus @poliziadistato @Reg_Campania @_Carabinieri_

— Chris M (@JustMChris) October 15, 2020