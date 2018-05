Gay pride, spot negli scavi di Pompei con Cascina e Donadio

Scavi di Pompei: ciak, si gira. È tra le rovine della città sepolta dall'eruzione del Vesuvio che l'Arcigay ha ambientato lo spot per promuovere il Gay Pride campano in programma nella città Mariana il prossimo 30 giugno. Mischiati ai turisti che visitavano gli Scavi, gli attori Ciretta Cascina, già vista nella « Napoli Velata» di Ferzan Ozpetek, e Cristina Donadio, la 'Scianel' di Gomorra, hanno girato il filmato diretto dal regista Nello Petrucci. Lo spot andrà in onda tra una decina di giorni. L'Arcigay di Napoli ha radunato numerose comparse, tutte con una cornice al collo. «Sarò sempre disponibile a prestare la mia faccia affinché in questa società ognuno possa essere quello che vuole essere e senza discriminazioni - ha detto Cristina Donadio -. E smetterò di essere una testimonial solo il giorno in cui non sarà più necessario essere presente a queste manifestazioni. Lo faccio per qualsiasi genere di disparità. È un dovere per un'artista utilizzare la propria faccia per campagne del genere. Per sconfiggere - ha concluso - l'ignoranza che ci circonda».

Martedì 22 Maggio 2018, 17:21 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 17:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA