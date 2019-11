Scooter contro auto a Napoli, in sella due gemelli di 21 anni: uno illeso, l'altro è grave

Grave incidente a Pianura dove uno scooter è stato sbalzato da un auto, ieri sera. A bordo del motorino Honda sh 125, c'erano due fratelli gemelli che si sono scontrati con un'auto su via Vicinale Campanile.

Per uno dei due giovani napoletani di 21 anni, non c'è stata alcun tipo di conseguenza e dopo l'impatto è praticamente rimasto illeso. Invece, per il gemello che conduceva lo scooter, è stato necessario l'intervento del 118 e il trasporto all'ospedale Cardarelli dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.



L'automobile, una Hyunday Atos condotta da un ragazzo napoletano, anche lui di 21 anni, proveniva dalla direzione opposta allo scooter con cui si è scontrata. Secondo i primi accertamenti della sezione Infortunistica Stradale della polizia municipale comandata da Antonio Muriano, l'auto stava svoltando per entrare in un garage quando è avvenuto lo schianto con lo scooter ma la dinamica e le responsabilità dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Per il momento, I poliziotti municipali hanno sequestrato entrambi i veicoli e sottoposto a test tossicologici e indagini di routine i tre giovani coinvolti nello scontro.

