Gemelli uniti anche dalla musica, si laureano nello stesso giorno al Conservatorio

Nati nello stesso giorno, laureati in Conservatorio nello stesso giorno. Lui in pianoforte, lei in viola. Sono i gemelli Lorenzo e Myriam Traverso che l'altro giorno hanno discusso la tesi al San Pietro a Majella di Napoli, ottenendo entrambi 110e lode.

Esponenti di una famiglia di musicisti (il papà insegnante e in orchestra al Bellini di Catania) Lorenzo e Myriam, ora ventenni, hanno iniziato lo studio delle note in casa all'età di otto anni prima di scegliere uno strumento cui dedicarsi. Myriam ha preferito la voce scura della viola, e si è esibita spesso come solista in gruppi da camera. In orchestra già due anni fa ha superato la durissima selezione nazionale ed è entrata nel gruppo della Cherubini, l'ensemble fondato da Riccardo Muti nel 2004 per formare nuove leve di strumentisti.