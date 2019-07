Gemellini dimenticati in auto dal papà, la mamma: «Amo ancora mio marito, è un bravo padre»

Martedì 30 Luglio 2019, 12:45 - Ultimo aggiornamento: 30-07-2019 13:01

«Anche se sto soffrendo più di quanto avessi mai immaginato possibile, amo ancora mio marito». Così Marissa Rodriguez, la mamma dei gemellini dimenticati in auto dal padre Juan , commenta il suo dramma familiare. I piccoli sono morti dopo essere stati lasciati in una macchina rovente con finestrini chiusi per otto ore nel Bronx, a New York. La donna lo difende nonostante tutto e sostiene la sua innocenza.«È una brava persona e un grande padre e so che non avrebbe mai fatto nulla per ferire intenzionalmente i nostri figli», continua Marissa. Il 39enne, un assistente sociale, era sicuro di aver lasciato i figli all’asilo quando venerdì mattina ha parcheggiato la sua Honda Accord per andare al lavoro. È uscito, si è chiuso l'auto dietro di sé senza rendersi conto che i bambini si trovavano sui sedili posteriori. Al suo ritorno, ha trovato i figli Luna e Phoenix «con la schiuma alla bocca». A nulla è valsa la chiamata ai soccorsi.«Questo è il mio peggior incubo in assoluto - ha detto in lacrime Marissa - Tutto ciò che faccio mi ricorda i miei bambini dolci, intelligenti, belli e sono ancora incredula. Non supererò mai questa perdita e so che non si perdonerà mai per questo errore. È stato un incidente orribile e ho bisogno di lui al mio fianco per superarlo insieme». «Ho avuto un momento di buio, ora i miei bambini sono morti, ho ucciso i miei bambini», ha detto Juan che ora deve rispondere di omicidio colposo, ma si proclama innocente.