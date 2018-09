Il generale dei carabinieri Ferla visita il gruppo tutela ambiente di Napoli

Martedì 18 Settembre 2018, 14:55

Dopo l'assunzione del nuovo incarico al vertice del comando Carabinieri per la Tutela Ambientale di Roma, il generale di brigata Maurizio Ferla si è recato in visita alla caserma «Appuntato Raffaele Russo» sede del Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale di Napoli.Ferla è stato accolto dal comandante del Gruppo, tenente colonnello, Fernando Maisto e ha incontrato gli ufficiali comandanti dei Nuclei operativi ecologici di Napoli, Caserta e Salerno, il Capo del Centro Elaborazione Dati, il personale della sede, una rappresentanza di militari in servizio ai NOE Regionali del Sud. Durante la visita gli sono state illustrate le principali attività dei reparti ed è stato esaminato il quadro delle attività condotte dai comandi NOE del meridione.Il generale Ferla si è poi soffermato sulle principali tematiche connesse al servizio del comparto di specialità ed al benessere del personale, interloquendo con i militari e rivolgendo particolare attenzione a varie problematiche. L'alto ufficiale si è poi è recato in visita istituzionale a Palazzo di Giustizia dove ha incontrato il procuratore generale presso la Corte di Appello, Luigi Riello, il procuratore della Repubblica, Giovanni Melillo, i procuratori aggiunti, i magistrati della Dda e quelli della sezione reati ambientali.