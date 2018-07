Lunedì 30 Luglio 2018, 19:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo pomeriggio, presso la sede del Comando Regione Carabinieri Forestale “Campania”, alla presenza del Comandante del Comando Carabinieri per la Tutela Forestale Generale di Brigata Nazario Palmieri, e con la partecipazione del Generale di Brigata Maurizio Stefanizzi, Comandante della Legione Carabinieri Campania, si è svolta la cerimonia di cessione ed assunzione del Comando Regione Carabinieri Forestale “Campania” tra il Colonnello Roberto Miele e il Generale di Brigata Ciro Lungo che lascia l’incarico di Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise”.Il nuovo Comandante, classe 1968, è originario di Torre del Greco. Consegue nel 1992 il diploma di laurea in ingegneria civile presso l'Università Federico II di Napoli e, successivamente, si specializza in ingegneria sanitaria e ambientale.Dapprima Ufficiale addetto alla Scuola del Corpo Forestale dello Stato di Sabaudia (LT), viene, nel 2000, trasferito presso il Comando Provinciale del CFS di Napoli, con l’incarico di responsabile del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale -NIPAF di Napoli e responsabile del Settore antincendio boschivo, per la provincia di Napoli.Nel luglio del 2005 assume il comando del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente (C.T.A.) presso il Parco Nazionale del Vesuvio. Nel 2007 ha frequentato il Corso di Alta Formazione presso La Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia. Nel 2009 è stato membro della Commissione Scientifica CITES presso il Ministero dell’Ambiente. A marzo 2009, consegue la promozione a primo dirigente ed assume la Direzione della Divisione 7^ “Tutela dell’ambiente” dell’Ispettorato Generale del Corpo forestale dello Stato - competente per il Servizio CITES (commercio specie per la flora e la fauna in via di estinzione), sorveglianza delle aree protette e di accertamento del danno ambientale. Promosso nel 2013 al grado di dirigente superiore, viene designato quale Comandante regionale del CFS dell’Abruzzo. Dal gennaio 2017, a seguito del processo di riorganizzazione del Corpo forestale nell'Arma dei Carabinieri, ha assunto l’incarico di Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise”.Il Generale Lungo ha assicurato da subito il massimo impegno nelle attività istituzionali volte alla tutela dei territori agro-forestali campani, anche in forza della vigente convenzione di collaborazione con la Regione Campania, della flora e fauna protetti, e delle risorse naturali e ambientali in forza delle recenti norme sugli ecoreati e sulla riparazione del danno ambientale.