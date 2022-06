“Generazione Oceano", alla Dohrn il libro con i personaggi Disney per tutelare il pianeta

Conoscere e tutelare l'ambiente marino e le sue creature per la salvaguardia del pianeta: è lo scopo di "Generazione Oceano”, il primo volume della collana Giunti/Disney Amici del Pianeta nato in collaborazione con la Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli per sensibilizzare le nuove generazione nell’ambito delle attività previste quest’anno per celebrare il 150mo anniversario della nascita dell’ente. Alla presentazione moderata da Max Mizzau Perczel, presidente Associazione Culturale Pianeta Mare Darwin Dohrn, hanno partecipato Veronica Di Lisio, direttore di divisione editoriale Disney per Giunti Editore, Roberto Danovaro, presidente della Stazione Dohrn, Ferdinando Boero, presidente della Fondazione Anton Dohrn, la disegnatrice Michela Frare e l’assessore comunale ai giovani Chiara Marciani. Presenti anche gli alunni del secondo circolo didattico “Oreste Lizzadri” di Gragnano, accompagnati dalla dirigente scolastica Angela Renis e da alcune insegnanti.

«Tutti siamo stati bambini e siamo cerchietti sfogliando i fumetti di Topolino. Il progetto vuole aggiungere però un altro elemento, al di là delle storie fantastiche che fanno sognare i bambini, quello della conoscenza e della consapevolezza che dobbiamo fare di più per proteggere l’ambiente». Così Roberto Danovaro, presidente della Stazione zoologica Dorn spiega il senso del progetto “Generazione Oceano”. «Le dinamiche sono sempre tra i buoni, Topolino, Pippo e Estrella Marina e i cattivi Gamba di legno, la gang delle multinazionali che sfruttano in modo insostenibile il mare. L’obiettivo è quello di capire che anche quella marina è una risorsa straordinaria e se lo trasmettiamo ai nostri figli raggiungeremo l’obiettivo per salvare il pianeta».

La salute del pianeta è fondamentale: da questa consapevolezza infatti nasce la collana Amici del Pianeta, con l’obiettivo, attraverso diversi titoli e l’aiuto dei personaggi della Banda Disney, di trattare le tematiche più importanti espresse dall’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile: gli ecosistemi marini, la protezione della biodiversità, le fonti di energia rinnovabile dal mare, i cambiamenti climatici e l’inquinamento. La prefazione è firmata da Danovaro, biologo marino di fama mondiale, oltre che presidente del Consiglio Scientifico del WWF Italia e docente di Biologia ed Ecologia marina all’Università Politecnica delle Marche. La ricca parte editoriale, supervisionata dagli scienziati della Stazione Dohrn, prevede un approfondimento dedicato agli elementi che compongono l'ecosistema marino. Un’ulteriore parte divulgativa è riservata poi al lavoro delle stazioni marine, di cui l’Anton Dohrn è prototipo esemplare e prosegue con un focus sulla vita primordiale negli oceani e sulle misteriose creature degli abissi.

I personaggi Disney hanno un ruolo importante nella missione educational del libro: Topolino e Pippo sono infatti i protagonisti di due avvincenti storie a fumetti firmate da Casty, di cui una inedita. Tra stazioni marine sommerse e misteriose creature, i lettori diventeranno più consapevoli della bellezza e complessità del Pianeta Blu. «Siamo convinti che sia necessario seminare conoscenza su temi quali protezione della biodiversità ed ecosistemi per imparare ad avere cura del nostro pianeta - afferma Veronica Di Lisio, direttore di divisione editoriale Disney per Giunti - La sensibilità delle nuove generazioni verso questi contenuti è già spiccata, noi abbiamo aggiunto il linguaggio giusto, il fumetto e personaggi amati, come i characters Disney per veicolare in maniera incisiva questi contenuti».