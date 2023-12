Genitori e figli insieme a ballare a Chiaia la prima discoteca per famiglie

Al Momah di via vito Fornari arriva una interessante iniziativa per i bambini, la Family disco. A idearla gli avvocati Angelo e Sergio Pisani.

Alla porta gli ospiti incontreranno dei baby buttafuori vestiti con giacche di pelle occhiali da sole e tanto di targhetta con nome. Ospite speciale dell'evento il piccolo Alessandro Russo in arte Xela dj di soli 10 anni dalle performance incredibili.

Gli avvocati spiegano come è nata l'iniziativa: "Abbiamo avuto l'idea che è stata subito sposata da Mery De Pompeis, storica Pr, che con il fratello Enzo ci ospiteranno al Momah per la prima di sabato 2 dicembre con inizio alle 18. Senza contare che l'ideatore delle storiche indimenticabili Domeniche italiane è stato proprio Angelo. Tanti amici tra cui Pierluigi Corigliano e Matteo De Luca si sono "infitrati "nelle chat delle mamme per diffondere l'iniziativa. Crediamo ci siano tutti gli ingredienti perché "portami a ballare" possa diventare un format molto forte. Siamo certi che i bambini porteranno nel cuore questa loro prima volta in discoteca. In fondo come si dice? La prima volta non si scorda mai".