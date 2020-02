Genny Di Virgilio, il post choc del maestro dei presepi: «A Milano per curarmi, devo vincere la partita della mia vita»

Un post sui social per annunciare una serio problema di salute e la voglia di sconfiggerlo per Genny Di Virgilio, celebre artigiano dell'arte presepiale di San Gregorio Armeno a Napoli:

«Volevo avvisare tutti voi amici, parenti, clienti, per motivi miei personali di salute mi assenterò un po’ dalle mie botteghe a Napoli, e dai social. Sarò a Milano all’ospedale San Raffaele... Dove affronterò stavolta una partita molto importante... quella della mia vita che vincerò con la mia forza e carica positiva che ho sempre avuto. Vi ricordo che nel periodo che segue le botteghe a Napoli saranno sempre aperte per ricevere tutti voi, e farvi continuare a collezionare le mie opere... anche se non mi vedrete fisicamente sarò sempre lì in bottega con il mio spirito e con il mio buon augurio per tutti voi. Vado a vincere! A rivederci presto! Genny Di Virgilio».

LEGGI ANCHE Della Valle a Napoli, «corniciello» nella bottega di Di Virgilio

Questo il messaggio apparso sui social da parte del maestro dei presepi, amato molto dal mondo delle celebrità.



Tantissimi i messaggi di affetto da parte di persone che invitano Genny a non mollare.

Ultimo aggiornamento: 17:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA