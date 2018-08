Sabato 18 Agosto 2018, 13:20

Giornata di lutto cittadino a Casalnuovo, in provincia di Napoli, in concomitanza con la celebrazione dei funerali di Gennaro Sarnataro, casalnuovese morto nel crollo del Ponte Morandi di Genova, lo scorso 14 agosto. Sarnataro era a bordo del suo camion di ritorno a casa quando il ponte è crollato.I funerali si sono tenuti in forma privata questa mattina nella chiesa dell'Addolorata, nella frazione di Tavernanova, avendo i familiari dell'uomo rinunciato ai funerali di Stato a Genova. Il sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia, ha proclamato il lutto cittadino evidenziando che «l'intera città è rimasta scossa da questa tragedia che ha colpito la famiglia Sarnataro».