«A Natale dal governo neanche un messaggio per i morti di Genova»

Venerdì 28 Dicembre 2018, 23:05 - Ultimo aggiornamento: 29 Dicembre, 07:58

«Ci hanno lasciati soli. Il nostro dolore e quello di altre 43 famiglie non riceve rispetto, neanche una parola di conforto per il Natale». Roberto Battiloro, 58 anni, è il coraggioso papà di Giovanni, una delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. Era il 14 agosto quando il suo primogenito, 30 anni, videogiornalista come il padre, è stato inghiottito per sempre dalle macerie del viadotto franato alle 11.10. Insieme a lui c’erano gli amici di una vita, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito, Antonio Stanzione, tutti di Torre del Greco. Stavano andando in vacanza. Da allora sono trascorsi quasi 5 mesi e quello appena trascorso è stato il primo Natale senza questi ragazzi semplici e generosi.«La perdita di Giovanni è un dolore che non conosce tregua e che non troverà mai sollievo: la casa è vuota senza di lui, figuriamoci se abbiamo avuto testa per le feste. Cerchiamo di andare avanti con la routine, ognuno di noi a modo suo. Io mi concentro sul lavoro, raccontando cosa non va in Campania, venendo a contatto con persone che come me soffrono e provando a dare il mio contributo. Impegnarmi nel sociale mi aiuta a diluire lo strazio».«Stanno tutti male, non può essere altrimenti. Mia figlia Laura si impegna nel lavoro mentre mia moglie Carmela è quella che soffre di più: era la mamma, è la mamma di Giovanni, il suo è un dolore unico. Stiamo seguendo un percorso psicologico di recupero ma è dura, cerchiamo di essere presenti a tutte le manifestazioni in memoria di Giovanni affinché il ricordo non svanisca».«Decisamente no. Il mio unico conforto è vivere la vita che hanno strappato a Giovanni: abbiamo le stesse passioni, il giornalismo, la batteria, la musica. Lavoro e suono, porto avanti i suoi ideali: ogni giorno quando mi sveglio, è come se avessi la sua mano sulle spalle che mi guida e mi dà forza».«Amici, parenti, colleghi, le persone che c’erano già prima. Soltanto due politici mi sono stati accanto: Bruno Tabacci ed Emma Bonino. Li ho incontrati in forma privata per chiedere un emendamento che introduca un risarcimento per le famiglie delle vittime della pubblica amministrazione».«Come Davide, morto a Napoli schiacciato da un pino, come Antonio, ucciso a Bruxelles dal terrorismo, come le vittime di femminicidio e camorra: chi sopravvive a questi traumi porta una croce a vita. È per questo che chiediamo un ristoro per i parenti più stretti, una copertura sociale che aiuti le famiglie a continuare a vivere, per quanto questa possa chiamarsi vita».«No, non una parola dalle istituzioni, dai responsabili della morte di mio figlio».