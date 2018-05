Lunedì 14 Maggio 2018, 19:53 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2018 19:53

Scendono in strada per protestare contro i recenti scontri avvenuti a Gerusalemme, in occasione dell’inaugurazione dell’ambasciata Usa. A manifestare la loro vicinanza al popolo palestinese sono i rappresentanti del “Gruppo di coordinamento Napoli per la Palestina” che chiedono al nostro governo di intervenire per fare chiarezza.Il raggruppamento di manifestanti, è giunto in piazza del Plebiscito sventolando bandiere ed intonando cori di dissenso. Altre proteste, fanno sapere i rappresentanti del gruppo, saranno messe in campo nei prossimi giorni.