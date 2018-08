CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 1 Agosto 2018, 10:12

Tre ore e mezza di riunione: da una parte il patron Aurelio De Laurentiis e l'amministratore delegato della Filmauro Andrea Chiavelli, dall'altra il capo di gabinetto del Comune Attilio Auricchio, l'assessore allo Sport Ciro Borriello e due dirigenti del Comune, Gea Olivieri e Lucia Russo, la location l'hotel Vesuvio, al centro della discussione la gestione del San Paolo. Cosa ne è venuto fuori? «Riunione interlocutoria» spiegano le parti, la sostanza è che è scattata una tregua armata. La gestione della vetusta struttura di Fuorigrotta resta tutta da decifrare perché, nonostante la maratona, non sono state apposte firme sotto nessun documento. Il dato positivo è che le parti si sono incontrate dopo mesi, e vista la lunghezza della discussione i problemi sono stati sviscerati. Se è stata trovata anche la soluzione lo capiremo presto. Perché una cosa è certa, bisogna individuare una modalità giuridica per la gestione dell'impianto che è pubblico dove la Ssc Napoli possa starci in tranquillità e programmare la sua vita. E la stessa cosa vale per il Comune. Assente al vertice il sindaco Luigi de Magistris, non era annunciata la sua presenza «perché si trattava di un incontro tecnico» raccontano dal Comune. Sarà pure così, ma il risultato è che resta il gelo tra l'ex pm e De Laurentiis. Ad amareggiare de Magistris sarebbero state le parole del patron di qualche mese fa sulla questione dei concerti al San Paolo, quando de Laurentiis tirò in ballo il fratello del sindaco Claudio.I NODI«Stiamo costruendo un percorso - racconta il capo di gabinetto Auricchio - il Comune ha portato delle proposte, vale a dire il riconoscimento da parte del presidente della convenzione 2015-2016, la partita del dare e dell'avere tra Comune e Società e la proposta di una nuova convenzione quinquennale, testo in buona parte già condiviso. Il presidente mi è sembrato interessato e già oggi potrebbero esserci novità». L'allusione è alla convenzione 2015-2016 sulla quale il presidente oggi potrebbe dare delle risposte che il Comune si augura positive. Con questo atto si chiuderebbe anche la partita del dare e dell'avere tra Palazzo San Giacomo e Società. Balla circa un milione e mezzo che le parti devono l'uno all'altra. Una necessità impellente, una vicenda sulla quale ha acceso i fari la Corte dei Conti. In caso di intervento della magistratura contabile salterebbe il banco e tornerebbero a rischio anche i lavori allo stadio che dovrebbe ospitare tra 11 mesi le Universiadi. Un maquillage robusto, quello in programma, con alcuni cantieri come quello per la pista di atletica già aperto.